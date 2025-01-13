شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تفاصيل صادمة …هذا مافعله الحوثيين بالنساء والاطفال بعد اقتحام قرية حنكة ال مسعود "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر حقوقية، أن الحوثيين شنوا حملة اختطافات واسعة عقب اقتحامهم لقرية حنكة آل مسعود بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، طالت مئات المدنيين بينهم أطفال ومسنين.

وقالت المصادر ، إن الحملة الحوثية اختطفت أكثر من 400 مدني بينهم عدد كبير من كبار السن والأطفال.

وأضافت المصادر أن الحوثيين نقلوا نحو 340 مختطفاً إلى سجن إدارة أمن رداع في منطقة الكمب، و60 آخرين إلى السجن المركزيبرداع.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين هجّروا النساء والأطفال بشكل قسري من مساكنهم وقامت بنهب كل ماهو ثمين بالمنازل.

كما إعترف الحوثيون في بيان نشره الإعلام الأمني التابع لها، بجرائم القتل ولاختطافات التي طالت أبناء حنكة آل مسعود الذين وصفتهم بـ"العناصر الإجرامية التابعة لداعش" وهي التهمة التي عادة يلصقها الحوثيين بالمدنيين والقبائل الذين تطالهم جرائمها.

وكانت مصادر حقوقية ومحلية، كشفت أمس الأحد، عن قيام الحوثيين بتفخيخ وحرق وتفجير ونهب 22 منزلاً عقب اقتحامها للقرية إثر حصارخانق وقصف مكثف شنته على القرية لأكثر من أسبوع.

ووفقاً للمصادر فإن الحوثيين قاموا بأعمال انتقامية بما في ذلك عمليات إعدام ميدانية لعدد من الجرحى.

والسبت، اقتحمت مليشيات الحوثي القرية بعدما دفعت بحملة كبيرة مكونة من عشرات الأطقم والمدرعات، مسنودة بالمدفعية الثقيلة وعدد منالدبابات والطيران المسير، وذلك بعد أسبوع من حصار القرية وقصفها بشكل عشوائي ومكثف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.