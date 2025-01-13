شكرا لقرائتكم خبر عن في صحراء الرياض... فتيات يتفاجئن بشعرهن منتصب في الهواء "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عقب أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، على مقطع فيديو لبعض الأشخاص يظهرون فيه في موضع صحراوي و شعرهم منتصب.
وقال المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شعرهم منتصب بسبب شحنة كهربائية في الغلاف الجوي، هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الأجواء مشحونة كهربائياً، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث صاعقة برق”.
وأضاف: “في مثل هذه الحالة الخطيرة ينبغي الابتعاد فوراً عن الأماكن المكشوفة والتوجه إلى داخل السيارة فهي مأوى آمن بإذن الله لتجنب الإصابة بالصواعق”.
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