شكرا لقرائتكم خبر عن ‎انهيار مدوٍ للعملة المحلية في عدن.. الدولار يتجاوز حاجز 2100 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث تقرير عن انهيار جديد للعملة المحلية في عدن، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2136 ريالًا للشراء و2157 للبيع، بينما الريالالسعودي 560 ريالًا للشراء و564 للبيع. في صنعاء، كانت الأسعار أقل بكثير: الدولار عند 535 ريالًا للشراء و540 للبيع، والريالالسعودي عند 138 ريالًا للشراء و140.5 للبيع.

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