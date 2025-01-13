الحوثي يفاجئ الجامعات الحكومية والخاصة بهذا القرار الغير مسبوق والمثير للسخط

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عدن - ياسمين التهامي - �رضت جماعة الحوثى على كافة الجامعات الحكومية والخاصة بصنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى إلايقاف المؤقت لتدريس المناهج الدراسية وحصر المحاضرات في كافة الكليات النظرية والعملية على إبراز عملية "طوفان الاقصي " والاسناد الذي قدمته ميلشيا الحوثي منذ بداية عملياتها في البحر الأحمر لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأكدت مصادر تربوية بصنعاء لـ"المشهد اليمني" ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألزمت كافة الجامعات الحكومية والخاصة على فرض ضوابط إجبارية على كافة منتسبي هذه الجامعات بالحضور في المحاضرات الاستثنائية المخصصة لعملية "طوفان الاقصي" واتخاذ إجراءات عقابية على كل من يتغيب عن الحضور. وكانت جماعة الحوثي فرضت على هيئات التدريس في كافة المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء الحضور الإلزامي لندوات شبه يومية بعد انتهاء الوقت الرسمي للدوام مكرسة لتداول ملازم مؤسس الجماعة "حسين الحوثي " ووجهت إدارة المدارس باتخاذ إجراءات عقابية على المتخلفين عن الحضور تتفاوت بين الإنذار والتوقيف من العمل ووقف صرف اي مستحقات دورية من قبيل نصف الراتب والحافز.

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