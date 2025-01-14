شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يثني على أداء عابدين ويوسف عبد الحفيظ في تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا ، بالمستوى الفني والبدني الذي يتمتع به ثنائي الأهلي المعار، أحمد عابدين ويوسف سيد عبدالحفيظ، مؤكدًا أن كلاهما يمتلكان إمكانيات كبيرة تؤهلهما للظهور بمستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرمادي: "أحمد عابدين لاعب شاب يتميز بالصلابة الدفاعية والقدرة على قراءة اللعب بشكل جيد، بينما يمتلك يوسف عبدالحفيظ موهبة هجومية لافتة وقدرة على تقديم حلول متنوعة في الخط الأمامي.

وأضاف المدير الفني: "سيراميكا يولي أهمية كبيرة لدعم المواهب الشابة وتطويرها، نحن ملتزمون بمنح اللاعبين الفرصة لإظهار قدراتهم، وسنعمل على دمجهما في التشكيل الأساسي تدريجيًا، بما يتناسب مع متطلبات الفريق وطموحاتنا في الموسم الحالي."