شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان طمان لصباح أون : الضغط الجماهيري سبب مغالاة الأندية أمام إدارة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الناقدة الرياضية نورهان طمان أن هناك العديد من الصفقات لم تكتمل في الفتره الأخيرة داخل جدران النادي الأهلي بسبب مغالاة الأندية التى يرغب الأهلى ضم لاعبين من صفوفهم.

وأضافت نورهان طمان لبرنامج صباح أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن الضغط الجماهيري مطلوب لكسب مزيدا من الصفقات خاصة في ظل تذبذب مستوى الفريق وكثرة الإصابات في الفترة الأخيرة، ولكن أحيانا يأتي بنتائج عكسية من بسبب مغالاة الأندية على الجانب الآخر.

فى سياق مختلف مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع نادي الاتحاد الليبي، شهدت انفراجة واضحة خلال الساعات الماضية بعدما حصل اللاعب على وعد من إدارة النادي الليبي باقتراب إنهاء أزمة المستحقات المالية لمؤمن سليمان مدرب الفريق والزمالك الأسبق التي تسببت في حرمانه من القيد خلال يناير الجاري.