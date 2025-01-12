شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 12:13 م

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الأبطال الرياضيين وبناء جيل مؤهل علمياً وبدنياً بالتعاون مع كافة الإتحادات الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

حصل لاعبوا المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة خلال الثلاثة أشهر الماضية على (126) ميدالية متنوعة منهم (60) ميدالية ذهبية و(41) ميدالية فضية و(25) ميدالية برونزية فى رياضات ( الخماسى الحديث – الدراجات – الكاراتية – الكونغ فو– رفع الأثقال – القوس والسهم – المصارعة – التجديف ) وذلك خلال مشاركاتهم فى (13) بطولة مختلفة ( عربية – إفريقية – دولية – عالمية ) بالتعاون مع الإتحادات الرياضية المختلفة.

هذا وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل الرياضية المختلفة .