انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ جوزيف عون: ضرورة العمل على استقرار لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين"، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365.

وشدد السوداني على "دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة".

