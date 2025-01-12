انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني في بغداد.. تحركات لحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "بارزاني سيجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، إضافة إلى قادة سياسيين مثل هادي العامري ونوري المالكي والسيد عمار الحكيم".وأضاف المصدر، أن "المحادثات ستركز على ملفات الموازنة ورواتب موظفي الإقليم، استئناف تصدير النفط، تنظيم المنافذ الحدودية، وتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. كما ستناقش القضايا الإقليمية، أبرزها نتائج زيارة السوداني إلى طهران والتطورات في سوريا".

وتابع المصدر، أن "الزيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات المستمرة لضمان استقرار العلاقة بين الطرفين".

