شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من سيارات «تسلا» للقيادة الذاتية بعد ظهور مشكلات تقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه شركة "تسلا"، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، موجة من الانتقادات والمخاوف بشأن تقنية القيادة الذاتية في مركباتها، بعد سلسلة من المشكلات التقنية التي ظهرت مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين والخبراء على حد سواء، وفق ما أورده موقع "بيزنس إينسايدر" الأمريكي.

مشكلات تقنية تهدد سمعة "تسلا"

أبلغ عدد من مالكي سيارات "تسلا" عن حدوث أعطال في أنظمة القيادة الذاتية، أبرزها توقف مفاجئ للمركبات أثناء السير، واستجابة غير دقيقة للإشارات المرورية. في بعض الحالات، سجلت تقارير حالات اقتراب من وقوع حوادث نتيجة لهذه الأعطال. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلل برمجي يؤثر على حساسية المستشعرات ونظام الملاحة الآلي.

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وزارة النقل الأمريكية أعلنت عن فتح تحقيق جديد في هذه المشكلات، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة من التحقيقات المستمرة التي طالت "تسلا" خلال الأعوام الماضية. وتتزامن هذه المشكلات مع إعلان الشركة عن خطط لتوسيع نطاق استخدام تقنية القيادة الذاتية في أسواق جديدة، مما يزيد من حدة الضغوط عليها لضمان سلامة التكنولوجيا.

تأثير على ثقة مستخدمي "تسلا"

مع تزايد التقارير السلبية، بدأت الثقة في تقنية القيادة الذاتية التي تقدمها "تسلا" تتعرض للاهتزاز. حيث أشارت بعض الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أن 35% من مستخدمي السيارات الكهربائية أصبحوا أكثر حذرًا تجاه السيارات ذاتية القيادة، مع تفضيلهم الاعتماد على أنظمة القيادة التقليدية أو المساعدة جزئيًا.

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على وسائل التواصل الاجتماعي، تداول المستخدمون مقاطع فيديو تُظهر سيارات "تسلا" في مواقف غريبة وغير آمنة، مما أثار جدلًا واسعًا ودعوات إلى ضرورة تحسين التقنية قبل توسيع نطاق استخدامها.

خطوات استباقية من "تسلا"

في المقابل، أعلنت "تسلا" أنها تعمل على تحديث برمجي عاجل لحل المشكلات المكتشفة. وأكدت الشركة في بيان رسمي أن "سلامة العملاء تمثل الأولوية الأولى"، مشيرة إلى أنها ستواصل الاستثمار في تحسين تقنيات القيادة الذاتية لتفادي أي عيوب مستقبلية.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، صرح عبر منصة "إكس" أن هذه التحديات جزء طبيعي من مسار الابتكار، داعيًا العملاء إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال لضمان استجابتها بشكل سريع وفعال.

مستقبل القيادة الذاتية

رغم هذه التحديات، يبقى سوق السيارات ذاتية القيادة في نمو مستمر، حيث تُقدر قيمة السوق العالمية لهذه السيارات بنحو 203 مليارات دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، يتطلب هذا النمو ثقة مستدامة من المستخدمين، وهو ما يتعين على "تسلا" العمل عليه بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة.

سعر سهم "تسلا" يتأثر

على خلفية هذه التقارير، شهد سهم "تسلا" تقلبات في تداولات أمس الثلاثاء، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تجاوز هذه الأزمات دون التأثير على خططها المستقبلية.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة لشركة "تسلا"، إذ ستحدد استجابتها لهذه المشكلات قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في سوق السيارات ذاتية القيادة، في ظل منافسة شديدة من شركات أخرى تتطلع للاستحواذ على حصة من هذا السوق الواعد.