شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس الإدارة بـ«سلامة للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم، على استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله عادل سلطان من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب الاستقالة: للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة التأمين كما هو موضح في المادة رقم 27 و 28 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب الاستقالة: للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة التأمين كما هو موضح في المادة رقم 27 و 28 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني.