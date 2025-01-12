شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس الإدارة بـ«سلامة للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم، على استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله عادل سلطان من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب الاستقالة: للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة التأمين كما هو موضح في المادة رقم 27 و 28 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني.