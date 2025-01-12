الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة بـ«سلامة للتأمين التعاوني»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم، على استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله عادل سلطان من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب الاستقالة: للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة التأمين كما هو موضح في المادة رقم 27 و 28 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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