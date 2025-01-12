تكنولوجيا: إل جي تطلق متجرها الرائد في المملكة العربية السعودية بحفل افتتاح كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتفلت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بالافتتاح الكبير لأول متجر لها في المملكة العربية السعودية، بمدينة الخبر. ويوضح هذا المتجر الرائد التزام “إل جي” المستمر بتوسيع حضورها في مجال البيع بالتجزئة وتزويد العملاء بإمكانية الوصول المباشر إلى أحدث منتجاتها وتقنياتها في المملكة العربية السعودية.

شهد حفل الافتتاح الكبير الذي أقيم في الثامن من يناير نجاحاً كبيراً، حيث اجتذب العديد من الحضور الحريصين على تجربة أحدث عروض “إل جي”. واستكشف الزوار خلال الاحتفالات مجموعة منتجات “إل جي” المبتكرة واستمتعوا بمجموعة من الخصومات والعروض الترويجية الحصرية. كما أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف منطقة “الحياة جيدة” التي تضم نظام “إل جي” الذكي للمنزل حيث اختبروا كيف تتواصل منتجات “إل جي” بسلاسة لإنشاء حلول ذكية شاملة للمنزل.

وفي تعليقه على افتتاح متجر العلامة التجارية، قال السيد جونغهو كيم، المدير العام لشركة “إل جي” في المملكة العربية السعودية: “يسرنا افتتاح متجرنا الرائد للعلامة التجارية في الخُبر، والذي يسلط الضوء على التزام “إل جي” بالسوق السعودية ورؤيتنا لتحسين حياة العملاء من خلال تزويدهم بأحدث المنتجات الذكية. ونحن على ثقة بأن هذا الإطلاق سيلهم مستقبلاً أفضل وأكثر سعادةً واتصالاً لعملائنا. وسنواصل تقديم أحدث التقنيات التي ترتقي بالحياة اليومية إضافةً إلى الحلول المتصلة المبتكرة التي تعمل معاً لتحقيق وعد إل جي بأن الحياة جيدة”.

يتكامل نظام “إل جي” الذكي للمنزل بسلاسة مع مجموعة شاملة من الأجهزة المتصلة، مما يوفر الراحة والوظائف العملية في حزمة غنية. ويُعد المتجر الجديد وجهة شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة لجميع حلول الترفيه المنزلي والوسائط. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/sa/brandshop/

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

تُعدّ “إل جي إلكترونيكس” شركة عالمية رائدة في الابتكار بمجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، وتتواجد في كل دولة تقريباً وتمتلك قوة عاملة دولية تزيد عن 74 ألف موظفاً. وتشمل شركات “إل جي” الأربع: حلول الأجهزة المنزلية وحلول الوسائط والمحتوى الترفيهي وحلول مكونات المركبات والحلول البيئية، التي حققت مجتمعة إيرادات عالمية تزيد عن 82 تريليون وون كوري في عام 2023. وتعتبر “إل جي” شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تضم التلفزيونات والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات ومكونات وحلول المركبات، وتعتبر العلامة التجارية LG SIGNATURE المتميزة ومنصة LG ThinQ الذكية منتجات شهيرة في جميع أنحاء العالم. للاطلاع على أحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

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