شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض CES 2025 .. عرض ابتكارات تكنولوجية جاهزة للإطلاق.. أبرزها روبوت "بالى" والان مع تفاصيل الخبر

كان معرض CES 2025 الذي اختتم أعماله أمس الجمعة حدثًا فارقًا لعشاق التكنولوجيا، حيث شهد العديد من المنتجات التي انتقلت من مرحلة المفهوم إلى الواقع، على عكس السنوات السابقة التي dominated فيها النماذج الأولية والوعود الغامضة، تميزت نسخة هذا العام بوجود منتجات حقيقية، تواريخ إصدار ملموسة، وحتى فتح باب الحجز المسبق لبعض الابتكارات البارزة.

من بين أبرز العروض التي لاقت ترقبًا كبيرًا كان روبوت "بالي" من سامسونج، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في 2020، وبعد سنوات من الغموض، كشفت سامسونج عن الشكل النهائي لروبوت بالي وحددت موعد إطلاقه في النصف الأول من 2025، والروبوت الذي يتيح عرض الصور والفيديوهات على الجدران والأرضيات أصبح جاهزًا أخيرًا للطرح، ليضيف عنصرًا ممتعًا وعمليًا لعالم المنازل الذكية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أحدثت السيارة الكهربائية "أفيفيلا 1"، ضجة والتي تطورت من سيارة "فيجن-إس" التي تم الكشف عنها في CES 2020، مع فتح باب الحجز المسبق، من المقرر أن تصل "أفيفيلا 1" في منتصف 2026، بأسعار تبدأ من 89.900 دولار للنموذج الأساسي.

كما كان هناك تطور مثير من "ديسبلاي تي في"، التي عرضت شاشاتها اللاسلكية 4K OLED العام الماضي، حيث أصبحت هذه الشاشات جاهزة للاستهلاك الجماعي، وهي متاحة للحجز المسبق مع شحنات متوقعة في مارس، تأتي الشاشات بنموذجين، مع شاشات 4K OLED وأسعار تتراوح بين 2.500 و6.000 دولار حسب الحجم.

كما تم الكشف عن الكمبيوتر المحمول "ثينك بوك بلس 6 رولابل" في CES 2025، يتميز بشاشة OLED حيوية يمكن توسيعها من 14 بوصة إلى 16.7 بوصة بضغطة زر، ومن المتوقع أن يكون متاحا للبيع في الربيع المقبل بسعر يبدأ من 3.500 دولار.

وفي مجال المعيشة المتنقلة، عرضت شركة "بيبل" عربة RV الكهربائية "فلو"، التي أصبحت الآن جاهزة للإنتاج ومن المتوقع أن يتم شحنها في الربيع، بأسعار تبدأ من 109.500 دولار، كما كشفت شركة "إيه سي فيوتشر" عن منزلها المتحول RV "Ai-TH" الذي يشمل ثلاثة نماذج: وحدة قابلة للتسليم، عربة سحب، وRV كهربائي قابل للقيادة.