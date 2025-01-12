شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «BYD» تسجل مبيعات قياسية وتستعد لطفرة في الطلب خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

منافسة أكبر في سوق السيارات

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"بي واي دي" تلحق بركب "تسلا"

قوة شركات السيارات الصينية

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "بي واي دي" أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين عن مبيعات قياسية لكل من السيارات الهجينة والكهربائية في جميع أنحاء العالم خلال عام 2024 بدعم من الطلب المحلي المتزايد فضلاً عن نجاح برامج المقايضة الحكومية، كما شهدت شركة صناعة السيارات ارتفاعًا في اهتمام المستهلكين بسبب الخصومات في نهاية العام، وفق ما ذكرت شبكة يورو نيوز.وجاء ذلك على الرغم من اشتداد المنافسة المحلية، حيث كثف عدد من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين الأصغر حجماً جهودهم للحصول على حصة أكبر من السوق.باعت الشركة 4.27 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة للعام بأكمله 2024 بما في ذلك المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وكذلك المركبات الهجينة القابلة للشحن ارتفاعًا بنحو 41.26٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عليه وكذلك قبل هدفها السابق البالغ 3.6 مليون وحدة للعام بأكمله 2024.من المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الركاب الكهربائية الجديدة إلى 4.25 مليون وحدة في عام 2024، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 41.07% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2023.كما ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنحو 12.08% العام الماضي مقارنة بالعام 2023 بأكمله لتبلغ 1.76 مليون مركبة.وبالمثل، ارتفعت مبيعات مركبات الركاب الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في عام 2024 أيضًا بنسبة 72.83% على أساس سنوي إلى 2.49 مليون وحدة.على الرغم من أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" لا تزال متقدمة قليلاً على بي واي دي من حيث مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في عام 2024 عند 1.78 مليون وحدة فإن الأخيرة تلحق بها بسرعة خاصة بالنظر إلى نموها السريع في السنوات القليلة الماضية.كما واجهت شركة تسلا عددًا من المشكلات في الأشهر القليلة الماضية مما دعم صعود منافسين آخرين. ويشمل ذلك انخفاض المبيعات وتراجع ثقة المستثمرين وتآكل هوامش الربح.اقرأ أيضاً: السيارات ذاتية القيادة تبشر بصعود جديد في أسهم «تسلا»كما أثر خفض الدعم فضلاً عن المشكلات المستمرة مع منتجات مثل سايبر تراك على الشركة.وفي أبريل 2024، أعلنت الشركة أيضًا أنها ستسرح 10% من موظفيها في جميع أنحاء العالم، نتيجة لانخفاض الطلب، مما أثر بشكل أكبر على معنويات المستهلكين والمستثمرين.يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء قوة سوق السيارات الكهربائية الصينية في الإعانات المتنوعة التي تقدمها الحكومة لصانعي السيارات الكهربائية.كما تسمح الإعانات لعدد من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين ببيع منتجاتهم بأسعار مخفضة في الاتحاد الأوروبي وأجزاء أخرى من العالم.اقرأ أيضاً: عمالقة السيارات يتحدون.. لماذا لجأت فولكس فاجن للشراكة مع ريفيان؟كما ساهمت تدابير أخرى مثل خطط الحكومة لاستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالديزل والبنزين بشكل كبير في تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية.كما كان هناك اهتمام متزايد بين المستهلكين في السنوات القليلة الماضية بالتحول إلى تقنيات أكثر خضرة مع تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة.ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية الرئيسية قد تتسبب في تباطؤ سوق السيارات الكهربائية في الصين على المدى القصير إلى حد ما.