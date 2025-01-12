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الامارات | منصور بن محمد يتوج الفائزين بالنسخة 24 من ماراثون دبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالنسخة 24 من ماراثون دبي أقدم سباقات الماراثون في المنطقة وأحد أشهر السباقات العالمية الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وأكثر من 17 ألف عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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