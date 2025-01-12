انت الان تتابع حالات تستدعي إجراء فحص السمع بانتظام.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2025, 2:15 مساءً

أكد المجلس الصحي السعودي أهمية إجراء فحوصات السمع دوريًا؛ للحفاظ على صحة الأذن والكشف المبكر عن أي مشكلات قد تؤثر على السمع. وأوصى المجلس، في منشور توعوي، بإجراء هذه الفحوصات بانتظام في بعض الحالات، مثل: وجود تاريخ عائلي لفقدان السمع، أو العمل في بيئة عمل صاخبة، أو عند تناول بعض أنواع الأدوية التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة لفقدان السمع. وتشمل الحالات التي تستدعي الفحص أيضًا المشاركة في أنشطة أو هوايات صاخبة؛ حيث يعدّ أخذ هذه الفحوصات جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية الوقائية.

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