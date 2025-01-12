الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح القطامي والسويدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة راشد محمد بو غانم السويدي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.