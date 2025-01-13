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الجروح والخدوش شائعة خاصة بين الأطفال الذين لا يخشون شيئًا ويحبون المغامرة بطبيعتهم، هذا لا يعني أن البالغين آمنون منه، يمكنك أيضًا أن تجرح يدك أثناء تقطيع الخضروات أو لمس شيء حاد، أو نظرًا لأنه فصل الشتاء، حتى من شيء غير ضار مثل قطعة من الورق.

في حين أن الجروح غير ضارة في الغالب، يجب معالجتها على الفور وعدم تركها مفتوحة، إلا أن الجروح المفتوحة تكون معرضة للعدوى، وفيما يلى حسب موقع " OnlyMyHealth " بعض تدابير الإسعافات الأولية لعلاج الجروح في المنزل.

نصائح للإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح في المنزل

عند الإصابة بجرح أو قطع، من المهم علاجه على الفور لمنع العدوى، تتضمن بعض تدابير الإسعافات الأولية والتدابير الواجب اتباعها والتدابير المحظورة ما يلي:

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمنع الإصابة بالعدوى البكتيرية.

اشطف الجرح بلطف تحت الماء الجاري النظيف.

لا تقم بفرك الجرح، لأن هذا قد يسبب المزيد من الضرر.

قم بتجفيف المنطقة بقطعة قماش نظيفة أو شاش معقم.

استخدم محلول مطهر للمساعدة في تطهير الجرح.

قم بتغطية الجرح بضمادة أو ضمادة معقمة لحمايته من الملوثات الخارجية.

الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف الجروح

عندما تكون في عملية تنظيف وتضميد جرح أو قطع، فمن المهم تجنب بعض الأخطاء التي قد ترتكبها دون قصد:

تجنب استخدام الصابون القاسي أو المحاليل التي تحتوي على الكحول، حيث يمكن أن تهيج الأنسجة وتؤخر عملية الشفاء؛ اختر بدلاً من ذلك المحاليل الملحية اللطيفة أو المطهرات الخفيفة.

تجنب لمس الجرح بأيدي غير مغسولة أو استخدام مواد غير معقمة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إدخال البكتيريا الضارة ويؤدي إلى العدوى.

تجنب تغطية الجرح بشكل ضيق للغاية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى منع تدفق الدم ويعيق عملية الشفاء.

كيف تعرف إذا كان الجرح يحتاج إلى عناية طبية

يوصي التقرير بتقييم عمق وطول القطع؛ إذا كان عميقًا لدرجة كشف الأنسجة الأساسية أو إذا كان طوله أكثر من نصف بوصة، فمن المستحسن طلب المساعدة من الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر الجرح في النزيف بشكل مفرط على الرغم من الضغط عليه لعدة دقائق، فقد يتطلب الأمر عناية طبية.

علاوة على ذلك، تحقق من مكان الجرح؛ فقد تحتاج الجروح في مناطق مثل المفاصل إلى غرز لتسريع عملية الشفاء وتقليل الندبات.

والأهم من ذلك، إذا ظهرت علامات تشير إلى وجود عدوى، مثل الاحمرار أو التورم أو الإفرازات، فيجب عليك استشارة الطبيب بشكل عاجل.

من المهم للغاية تنظيف الجروح ومعالجتها بشكل صحيح، بغض النظر عن مدى عدم ضررها، يمكن أن تكون بعض أنواع الجروح عرضة للعدوى، والتي يمكن أن تصبح مثيرة للقلق بمرور الوقت.

لمنع حدوث ذلك، فإن تنظيف الجرح على الفور وإزالة الأوساخ أو الحطام ووضع محلول مطهر هي خطوات حاسمة، يجب أيضًا تغطية الجرح بضمادة معقمة وتغيير الضمادة بشكل متكرر. بهذه الخطوات المهمة وغيرها، يمكن للمرء إدارة جروحه بشكل فعال في المنزل.

