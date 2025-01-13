شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين سى الصحى والمفيد.. أبرز فوائده ومصادره فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 13 يناير 2025 02:00 ص
فيتامين سي هو الفيتامين الأهم والأبرز في تدعم مناعة الجسم، وتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وتحسين وظائف الجسم عامة، ويحسن أيضا من الهضم والمناعة وقوة الجسم ووقاية الجسم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وفقا لتقرير نشر في موقع oscarcaregroup فهو من الفيتامينات المهمة للجسم، وله العديد من المنافع والفوائد الصحية.
فوائد فيتامين سى ومصادره
أوضح التقرير أن فيتامين سى يحسّن من عمل الجهاز المناعى، ومن عمل الحواس المختلفة، كما يمكن الحصول عليه من مصادره الطبيعية خلال فصل الشتاء، كما أنه يحسن من صحة العينين، وصحة أجهزة الجسم كافة، كما يحسن من صحة الأعصاب والعضلات، مثل:
- الحمضيات بشكل عام تحتوى على كم هائل من فيتامين سى الصحى مثل البرتقال، الليمون، واليوسفى والكيوى وغيرها من الحمضيات
- السبانخ الخضراء
- والكرنب الأخضر الصحى والمفيد في الشتاء
- والخضراوات الورقية أهمها الخس والبقدونس
- الفراولة فاكهة صحية غنية بالفيتامين
- البطاطس المسلوقة احرص على تناولها فهى تحتوى على فيتامين سي.
- الخضراوات الصحية مثل الخيار الغنى بالمياه
- مشروبات صحية غنية بفيتامين سى مثل مشروب الليمون الدافئ، ومشروب الزنجبيل، ومشروبات القرفة وغيرها من مضادات الأكسدة
- بعض أنواع الفواكه الصحية والفيدة المعززة للطاقة والصحة مثل الجوافة، الشمام، الكيوي، الليمون، البابايا كلها فوائد وعناصر وفيتامينات ومياه وأملاح صحية
- الأكلات الصحية المطهية طهوا صحيا
- المكملات الغذائية الصحية التى يصفها الطبيب وحده
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