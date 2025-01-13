شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تقليص كبير للدعم الألماني لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل



وعلى هامش مؤتمر حول سوريا في العاصمة تقديم دعم كبير لأوكرانيا وأوضحت أنه إذا خصص الآن نصف هذا المبلغ فقط أو أكثر بقليل، فسيعني ذلك أن "قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستتراجع"، مشددة على ضرورة استمرار تقديم دعم كبير لأوكرانيا.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أفادت بوجود خلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وتسعى بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى توفير ميزانية إضافية بنحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، لتغطية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أسلحة إضافية.

عرقلة خطط المساعدات العسكرية وأضافت المجلة أن ديوان المستشارية التابع لشولتس يعرقل خطط المساعدات العسكرية الإضافية، مبررًا ذلك بعدم الرغبة في وضع الحكومة المقبلة أمام الأمر الواقع.

وأشار شولتس في برنامج على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إلى انهيار الحكومة الائتلافية (المعروفة بحكومة إشارات المرور) والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت متحدثة باسم الحكومة قالت أول أمس الجمعة، إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا موضوع دائم في مناقشات الحكومة، وإن الأمر يخضع حاليًا للتنسيق الداخلي. التوسع داخل أوكرانيا وقالت بيربوك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهدف فقط إلى التوسع داخل أوكرانيا، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وإزهاق الأرواح، بل إنه يوجه أيضا هجماته نحو أوروبا.

ولفتت إلى أنه من غير الممكن أن تكون سلسلة الأعطال التي أصابت الكابلات البحرية في بحر البلطيق خلال الأشهر الأخيرة مجرد مصادفة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد نهاية حكومة الائتلاف، لا يوجد حتى الآن ميزانية اتحادية لعام 2025، ويتم العمل بميزانية مؤقتة تعتمد على مسودة حكومة الائتلاف.

دعم أوكرانيا وتتضمن هذه المسودة تخصيص أربعة مليارات يورو لدعم أوكرانيا، وأوضح شولتس أن مسودة ميزانية حكومة الائتلاف لديها عجز بقيمة 5ر12 مليار يورو.

وأضاف: "إذا أردنا إنفاق ثلاثة مليارات إضافية، وهو ما اقترحته، فإن العجز سيرتفع إلى 5ر15 مليار يورو غير ممولة، ما لم يتخذ قرار بزيادة الاقتراض الإضافي".

وكان شولتس يسعى إلى تعليق العمل بآلية الحد من الديون لتغطية هذا العجز، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الحر (حزب وزير المالية المقال كريستيان ليندنر). الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من حدوث تقليص كبير في الدعم المالي الألماني المخصص لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا.وعلى هامش مؤتمر حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض، ذكرت بيربوك اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية خصصت العام الماضي حوالي سبعة مليارات يورو لهذا الغرض.وأوضحت أنه إذا خصص الآن نصف هذا المبلغ فقط أو أكثر بقليل، فسيعني ذلك أن "قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستتراجع"، مشددة على ضرورة استمرار تقديم دعم كبير لأوكرانيا.وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أفادت بوجود خلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.وتسعى بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى توفير ميزانية إضافية بنحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، لتغطية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أسلحة إضافية.وأضافت المجلة أن ديوان المستشارية التابع لشولتس يعرقل خطط المساعدات العسكرية الإضافية، مبررًا ذلك بعدم الرغبة في وضع الحكومة المقبلة أمام الأمر الواقع.وأشار شولتس في برنامج على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إلى انهيار الحكومة الائتلافية (المعروفة بحكومة إشارات المرور) والانتخابات البرلمانية المقبلة.وكانت متحدثة باسم الحكومة قالت أول أمس الجمعة، إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا موضوع دائم في مناقشات الحكومة، وإن الأمر يخضع حاليًا للتنسيق الداخلي.وقالت بيربوك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهدف فقط إلى التوسع داخل أوكرانيا، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وإزهاق الأرواح، بل إنه يوجه أيضا هجماته نحو أوروبا.ولفتت إلى أنه من غير الممكن أن تكون سلسلة الأعطال التي أصابت الكابلات البحرية في بحر البلطيق خلال الأشهر الأخيرة مجرد مصادفة.تجدر الإشارة إلى أنه بعد نهاية حكومة الائتلاف، لا يوجد حتى الآن ميزانية اتحادية لعام 2025، ويتم العمل بميزانية مؤقتة تعتمد على مسودة حكومة الائتلاف.وتتضمن هذه المسودة تخصيص أربعة مليارات يورو لدعم أوكرانيا، وأوضح شولتس أن مسودة ميزانية حكومة الائتلاف لديها عجز بقيمة 5ر12 مليار يورو.وأضاف: "إذا أردنا إنفاق ثلاثة مليارات إضافية، وهو ما اقترحته، فإن العجز سيرتفع إلى 5ر15 مليار يورو غير ممولة، ما لم يتخذ قرار بزيادة الاقتراض الإضافي".وكان شولتس يسعى إلى تعليق العمل بآلية الحد من الديون لتغطية هذا العجز، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الحر (حزب وزير المالية المقال كريستيان ليندنر).