شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي في الرياض بين قيادات عسكرية امركيية وسعودية ويمنية.. ما فحواها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي إطار تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الممرات المائية الدولية، قام الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي 11 و12 يناير 2025. وشهدت الزيارة مباحثات مكثفة مع كبار القادة السعوديين واليمنيين لتعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة تهديدات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وخلال الزيارة، اجتمع الجنرال كوريلا بالفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية. وتمحورت مناقشاتهم حول سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير التشغيل البيني بين القوات الأمريكية والسعودية، مع التركيز على التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية استمرارية التدريبات العسكرية المشتركة وزيادة جاهزية القوات. كما التقى الجنرال كوريلا بالفريق أول الركن صغير حمود بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، حيث ناقشا الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الحوثية، وخاصة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد القادة على ضرورة تكثيف التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والسعودية واليمن لضمان حماية الممرات المائية الدولية. وفي تصريحه، أكد الجنرال كوريلا التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في تقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وشدد على أهمية العمل المشترك بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الأمنية الحالية، بما في ذلك التصدي للاعتداءات الحوثية على السفن التجارية. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدولية لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية الملاحة الدولية، مما يعكس التزامًا قويًا من قبل السعودية واليمن والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة ودعم استقرار المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع ثلاثي في الرياض بين قيادات عسكرية امركيية وسعودية ويمنية.. ما فحواها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.