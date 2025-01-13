شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: السعودية والأردن والإمارات أكثر الدول استقبالا للمصريين العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت مجلة السكان نصف السنوية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة توزيع المصريين العاملين بالخارج، حيث توزع الغالبية بين الدول العربية وعلى رأسم المملكة العربية السعودية، والأردن الإمارات الكويت السودان، وفى المقابل في الدول الأوروبية وعلى رأسها ايطاليا، المانيا، فرنسا، انجلترا، هولندا، النمساء اليونان، السويد.

وقال الإصدار، إن تعظيم استفادة الدولة المصرية من تواجد ابناءها بالخارج يتطلب التعرف على أماكن تواجد المهاجرون المصريون في العالم واعداهم طبقا للمناطق التي يتواجدون بها؛ وفي هذا السياق تشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريون المهاجرون بالخارج سجل 11.08 مليون مهاجر في عام 2022.

ويتوزع أعداد المصريين بالترتيب بين المنطقة العربية وتستقبل 7.09 مليون مهاجر بنسبة "63/2%" من إجمالي المهاجرين المصريين بالخارج، والأمريكيتين 2.1 مليون مهاجر يشكلون نسبة "19.10%" من إجمالي المهاجرين المصريين بالخارج، وأوروبا 1.6 مليون مهاجر يشكلون نسبة 15.01% من إجمالي المهاجرين المصريين بالخارج، والمنطقة الاسيوية وأستراليا 24.061 ألف مهاجر، وإفريقيا 54.1 ألف مهاجر.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكن القول أن الصعوبات الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر تعد من أبرز العوامل الدافعة للهجرة المصرية؛ كما أنها تمثل معوقاً اساسيا لجهود التنمية في مصر؛ وسبباً مباشرا لتزايد البطالة في بعض الفترات الزمنية والذي أدى بدوره بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق دوافع للهجرة للخارج لدى الشباب في مصر بحثا عن فرص العمل وهو ما يسمى بـ"الهجرة الاقتصادية".