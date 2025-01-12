تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل كبير من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع خروج المئات من السودانيين, بحي غبيرة, بالعاصمة السعودية, الرياض, في مسيرات فرح حاشدة. https://www.facebook.com/reel/893590742643949 واحتفل المواطنون السودانيون بتحرير الجيش, لمدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة, أمس السبت بعد أن كانت في قبضة الدعم السريع لأشهر طويلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سودانيون بالعاصمة السعودية الرياض يخرجون في مسيرات فرح حاشدة احتفالاً بتحرير الجيش لمدينة ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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