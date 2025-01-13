قوى الامن تعمم صورة المفقود شكيب عساكر الذي غادر منزله الكائن في محلة الأشرفية – كرم الزيتون ولم يعد

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شكيب نصر الله عساكر (من مواليد عام 1969، لبناني الجنسية) والذي غادر بتاريخ 11-01-2025 منزله الكائن في محلة الأشرفية – كرم الزيتون إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

اضاف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم 328094/01 او 328086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".