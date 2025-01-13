شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف أغنية من منصة YouTube Music؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثيرون عن طرق لإزالة الأغاني من قائمة التشغيل على منصة YouTube Music، وذلك لمن يستخدم المنصة يوميًا، ولكن من وقت لآخر تحتاج الي إزالة الأغاني من القوائم المختارة، ولإزالة أغنية من قائمة تشغيل على YouTube Music، يمكنك اتباع الخطوات.

لإزالة الاغاني على الكمبيوتر الشخصي، اتبع الخطوات التالية:

1.نتقل إلى YouTube Music أو افتح التطبيق إذا قمت بتنزيله.

2.انقر فوق "المكتبة".

3.اختار Playlists من مكتبتك الخاصة .

4.ابحث عن الاغنية التي ترغب في حذفها وانقر علي الثلاث نقاط بجانبها .

5.اختار حذف من قائمة الأغاني

تتطابق هذه الخطوات اذا رغبت في حذف الأغاني على أنظمة أخرى، حيث يمكنك اختيار playlist من التطبيق وانقر على الثلاث نقاط بجانبها واضغط حذف من القائمة .

