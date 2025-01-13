شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات مجانية مهمة للحياة اليومية لازم تجربها.. مميزاتها وعيوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد اعتمادنا على الهواتف الذكية، أصبحت التطبيقات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وفي عامي 2024 و2025، ظهرت العديد من التطبيقات المجانية التي تلبي احتياجات المستخدمين، سواء في التواصل، التعلم، الإنتاجية، أو الحفاظ على الخصوصية، وفيما يلى نستعرض أهم هذه التطبيقات مع إبراز مميزاتها وعيوبها.

هو متصفح ويب مفتوح المصدر مبني على كروميوم، يعمل المتصفح على نظم تشغيل مايكروسوفت ويندوز وماك أو إس وجنو/لينكس، وكذلك يعمل على نظامي آي أو إس وأندرويد، ترأس بريندان أيخ، منشئ جافاسكربت وأحد مؤسسي مؤسسة موزيلا، مشروع تطوير هذا المتصفح.

متصفح يركز على الخصوصية والأمان، حيث يحظر الإعلانات والنوافذ المنبثقة.

يدعم امتداد “HTTPS Everywhere” لضمان اتصال آمن.

سريع وسهل الاستخدام.

1. Brave Privacy Browserالمميزات:العيوب

قد يواجه المستخدمون مشكلات في عرض بعض المواقع التي تعتمد على الإعلانات أو البرامج النصية المحظورة.

2. Duolingo

هو تطبيق تعلم اللغة ممتاز والذي سيسمح لك ذلك بتحسين مستوى التواصل لديك بلغات مختلفة.

يتيح تعلم أكثر من 40 لغة مجانًا.

دروس تفاعلية وبسيطة تناسب المبتدئين.

تصميم ممتع يدفع المستخدم للاستمرار.

لا يغطي الجوانب المتقدمة للغة، مما يتطلب الاستعانة بمصادر إضافية.

يعتمد بشكل كبير على التكرار، مما قد يصبح مملًا لبعض المستخدمين.



المميزات:العيوب:3. Signal

هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس، وتتوفر منه إصدارات لسطح المكتب لنظم تشغيل جنو/لينكس وويندوز وماك أو إس، يستخدم التطبيق الإنترنت لإرسال رسائل من فرد لفرد أو لإرسال رسائل جماعية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل ملفات وملاحظات صوتية وصورًا ومقاطع فيديو، كما يمكن أن يُستخدم التطبيق لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

تطبيق مراسلة يوفر مستوى عالٍ من الخصوصية بفضل التشفير الكامل.

لا يعرض إعلانات ويحافظ على بيانات المستخدم.

سهل الاستخدام ويدعم الرسائل النصية والمكالمات.

يفتقر لبعض الميزات المتوفرة في تطبيقات مثل واتساب، مثل مشاركة الحالات أو الملصقات المتحركة.

أقل شهرة، مما يعني قاعدة مستخدمين أصغر.



المميزات:العيوب:4. Forest: Focus for Productivity

هو تطبيق يساعدك على التوقف عن النظر إلى هاتفك الذكي باستمرار لتكون أكثر حضوراً وتركيزاً. إنه يعمل ببساطة شديدة: يمكنك "زرع بذرة" على جهاز الأندرويد الخاص بك ، وسوف تنمو لتصبح شجرة طالما بقيت شاشتك مغلقة، ولكن إذا قمت بفتح شاشة جهاز الأندرويد خاصتك ، فسوف تقتل النبات المتنامي.

يساعد على تقليل الإدمان على الهاتف من خلال تحفيز المستخدمين على التركيز.

يتيح زراعة أشجار افتراضية وفي بعض الحالات يساهم في زراعة أشجار حقيقية.

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

قد لا يناسب الأشخاص الذين يحتاجون تحفيزًا إضافيًا.

محدودية الميزات مقارنةً بتطبيقات إدارة المهام.

المميزات:العيوب:5. Canva

هي أداة تصميم رسوم جرافيك مجانية عبر الإنترنت. ويمكنك استخدامها لإنشاء منشورات السوشيال ميديا والعروض التقديمية والملصقات والفيديوهات والشعارات

تطبيق تصميم مجاني يتيح للمستخدمين إنشاء صور ومقاطع فيديو جذابة بسهولة.

يحتوي على مكتبة ضخمة من القوالب المجانية.

مناسب للمبتدئين والمحترفين.

النسخة المجانية محدودة مقارنةً بالنسخة المدفوعة.

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لاستخدام معظم الميزات.



المميزات:العيوب:6. Todoist المميزات

تطبيق لإدارة المهام يساعد على تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية.

يدعم إنشاء قوائم المهام وتحديد المواعيد النهائية.

متوافق مع معظم الأنظمة الأساسية.

العيوب

النسخة المجانية تفتقر لبعض الميزات المتقدمة.

قد تكون واجهته معقدة بعض الشيء للمستخدمين الجدد.

7. Google Lens المميزات

يمكنه التعرف على النصوص والأشياء في الصور.

يساعد في ترجمة النصوص أو البحث عن المنتجات أو الأماكن.

يعمل بسلاسة مع نظام أندرويد.

العيوب

يعتمد بشكل كبير على جودة الكاميرا والاتصال بالإنترنت.

لا يدعم جميع اللغات أو النصوص المكتوبة بخط اليد.

هذه التطبيقات المجانية تلبي احتياجات متنوعة وتساعد على تحسين جودة الحياة اليومية. ورغم أن لكل تطبيق مميزاته، إلا أن عيوبه أيضًا قد تحدد مدى ملاءمته لكل مستخدم