شكرا لقرائتكم خبر عن عدم حرمان الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

شددت المديريات التعليمية على المدارس بالسماح لجميع الطلاب بأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكدة على أنه من حق جميع الطلاب أداء التقييمات أو الاختبارات إلا لمن لديهم عذر قانونى يمنع أداء امتحان الترم الأول وفى هذه الحالة يقدم الطالب ما يفيد بوجود عذر قانونى يمنع أداء الامتحان حتى يحتفظ بحقه كاملا في دخول الامتحان بالدرجة الفعلية.

وحذرت مديريات التربية والتعليم المدارس الخاصة من منع أي طالب من دخول لجنة الامتحان بسبب تأخر دفع مبالغ مالية على الطالب أو المدارس الرسمية للغات أو طلاب المدارس الرسمية، مشيرة إلى أنه من حق أي طالب دخول الامتحان حتى ولو لم يسدد المصروفات وأقساط الدراسة للعام الدراسى الحالي، ومن حق المدرسة حجب نتيجة الطالب إذا كانت عليه متأخرات من رسوم ومصروفات الترم الأول

وأوضحت المديريات أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين للمصروفات يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب غير المسددين لأعوام سابقة، وفي حال عدم السداد يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بعد إتباع الإجراءات اللازمة لذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثانيـ مؤكدة أن الإجراءات المتبعة للطلاب الغير مسددين أو المنقطعين لعام أو أكثر من عام يتم من خلال تشكيل لجنة من المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من مسئول شئون الطلبة، وسكرتير المدرسة وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة لعمل حصر بالطلاب الغير مسددين والمنقطعين في جميع المراحل الدراسية.

وشددت على أنه بالنسبة للطلاب غير المسددين لعام دراسي واحد سابق في حال عدم سداد ولي الأمر المصروفات والمتأخرات الدراسية حتى نهاية السنة الثانية يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلي ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة من بينها الانذار بالبريد والتواصل تليفونيا والتواصل عن طريق جروب المدرسة، أما غير المسددين لأكثر من عام دراسي عامين وأكثر، وفي حال عدم سداد ولي الأمر المصروفات والمتأخرات الدراسية قبل بدء العام الدراسي الثالث لإصدار الكتاب الدوري يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلي ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة.

وأشارت المديريات إلى أنه في حال سداد ولي الأمر لجميع الرسوم الدراسية والمصروفات المستحقة والمتأخرات على الطالب يستثني الطالب من التحويل الى مدرسة عربي ويعود الى مدرسته الاصلية الرسمية لغات او المتميزة لغات، وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات سابقة للطالب قامت بها الإدارة التعليمية في الإحصاء، ويطبق ذلك على الطلاب المسددين للمتأخرات في نفس عام تحويلهم فقط ، ولا يطبق على الطلاب المحولين من أعوام سابقة.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل على مستوى الجمهورية حيث بدأ الطلاب أداء الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية على أن تستمر امتحانات الترم الأول للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى ل 16 يناير الجارى ويبدأ بعدها الطلاب إجازة نصف العام الدراسى 2025.