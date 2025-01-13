شكرا لقرائتكم البسوا ولبسوا عيالكم.. موجة برد قطبية تبدأ غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تبدأ موجة برد أصلها قطبي سادسة في شتاء هذا العام متوسطة القوة من يوم غد الاثنين تستمر عدة أيام، وفقًا لـ “meteologix”.

وقال الحصيني عبر منصة إكس: “إن الحالة تكون على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، معلقًا بالقول: البسوا ولبسوا عيالكم”.

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وأضاف: يوم الأربعاء القادم 15 رجب 1446هـ 15 يناير بداية الشبط ومدته 26 يومًا.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.