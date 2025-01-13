شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلي للاستفسار عن موقف المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع طبيب الفريق، خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر، وموقف البعض منهم من العودة للمباريات القادمة، فى ظل النقص العددي الذى يعاني منه الأهلي الفترة الأخيرة ما بين الإصابات ورحيل بعض اللاعبين.

ويعاني الأهلي من إصابات مؤثرة فى صفوفه مثل كريم فؤاد وعلي معلول ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر كمال، بخلاف رحيل محمود كهربا وبرسي تاو عن الفريق الأحمر، ويرغب في معرفة موقف اللاعبين من العودة للتدريبات، وقد يكون عمر كمال هو أقرب المصابين فى العودة لتدعيم صفوف فريقه.

ويستعد الاهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.