شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم فى مصر.. سعر الكيلو بين 78 إلى 80 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الدواجن الرئيسية فى مصر، استقرار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين، عقب ارتفاع بحوالى 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة أمس، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائى للمستهلكين فى الأسواق.

وأشارت شعبة الدواجن إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 78 إلي 80 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلى 95 جنيهاً.

فى المقابل شهدت بورصة الدواجن تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 31 جنيها من مستويات تجاوزت 34 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 15 جنيها من مستويات 23 جنيها والبلدى.

وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 60 جنيها وتراجع البط المسكوفي إلي 70 جنيها والمولر 72 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 12 جنيهاً والفراخ الفيومى 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض والبيض البلدي 135 جنيها.