تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز باور بانك جديد بقوة 165 واط مع كابل USB-C مدمج وإصدار أصغر بقدرة 33 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن إضافة جهازين باور بانك جديدين إلى مجموعة ملحقاتها المتنامية عالميًا. يتميز كلا الجهازين بسعة 10,000 مللي أمبير، إلا أن أحدهما يأتي بقدرة 165 واط مع شاشة رقمية، بينما يوفر الآخر قدرة 33 واط كخيار اقتصادي ومحمول.

يعد Xiaomi 33W Power Bank الخيار الأكثر ملاءمة للتنقل. يأتي بحجم مضغوط 80.9 ملم × 65.9 ملم (3.19 بوصة × 2.59 بوصة) ويزن 210 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للحمل. يتميز الجهاز بكابل USB-C مدمج، إلى جانب منفذين إضافيين من نوع USB-A وUSB-C. يوفر الجهاز قدرة شحن تصل إلى 33 واط، ما يجعله مناسبًا للشحن السريع أثناء التنقل.

وعلى الجانب الآخر، يقدم جهاز Xiaomi 165W أداءً أكثر قوة. وهو يأتي بنفس السعة 10,000 مللي أمبير، لكنه يدعم شحن الأجهزة بسرعة فائقة، بما في ذلك أجهزة الحواسب المحمولة.

على سبيل المثال، يمكنه شحن جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة حتى 23% في غضون نصف ساعة فقط. كما يدعم الجهاز قدرة شحن تصل إلى 120 واط عبر الكابل المدمج، بالإضافة إلى 45 واط إضافية عبر منفذ USB-C.

علاوةً على ذلك، فهو يمكنه أيضًا إعادة شحن نفسه بسرعة تصل إلى 90 واط، مما يتيح استعادة 75% من طاقته في 15 دقيقة فقط. ويتميز بشاشة رقمية تعرض حالة البطارية في الوقت الفعلي.

تم تصميم كلا الجهازين بمراعاة معايير الأمان، حيث يوفران حماية ضد التيار الزائد، والجهد الزائد، والشحن الزائد، إلى جانب مراقبة درجة الحرارة. حتى الآن، لم تكشف شاومي عن تفاصيل الأسعار أو التوافر، ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

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