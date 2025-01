شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما السبب وراء تضخم ميزانيات ألعاب الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت هناك تساؤلات حول السبب وراء تضخم ميزانيات ألعاب الفيديو، ولماذا تكلف بعض الشركات مئات الملايين من الدولارات، وقد ألقت صحيفة نيويورك تايمز اللوم على السعي الذي لا ينتهي لتقديم رسومات أكثر واقعية للصور الفوتوغرافية.

وأشارت في تقريرها، إلى أن الصناعة بدأت تشهد عائدات متناقصة، ما يؤدي إلى تسريح العمال وإغلاق الاستوديوهات، ومع ذلك، يزعم جيسون شراير من بلومبرج، أن هذا التحليل "بعيد عن الصواب بعض الشيء".

وقد نمت الميزانيات بشكل كبير إلى 20 مليون دولار لـ"Uncharted 2" من Naughty Dog في عام 2009 مقابل 220 مليون دولار لـ "Last of Us Part II" في عام 2020، حيث تلعب الرسومات دورًا، فضلا عن النطاق المتزايد للألعاب.

وتشعر بعض شركات الألعاب، بالقلق بشأن تضخم الميزانيات، لذا يجب عليهم التركيز على "التأمل" على سوء الإدارة الذي يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إهدار عمل الجميع ووقتهم.