شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025.. عيار 18 يسجل 3257 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب فى السوق المصرى، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3257 جنيها.

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025 فبيانها كالتالى:

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.



ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطى الفيدرالى. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.