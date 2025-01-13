شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات لرصد أداء الذهب، تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين بمستهل جلسات التداول على الذهب هذا الأسبوع، وبلغ سعر جرام عيار 21 ما قيمته 3800 جنيه.

سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 13 يناير 2025:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

الذهب اليوم في البورصة العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، وقد تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية، بحسب تقرير

ومن جانبه، أشار محسن السعيد، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إلى أن أداء الذهب كان إيجابيًا خلال الأسبوع الماضي، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الطلب المرتفع حاليًا مع عودة دخول المستثمرين للأسواق مرة أخرى تحسبًا لتطورات جديدة في ملف فرض رسوم أميركية.

1.9 % ارتفاعاً في الذهب

وأضاف، أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعًا بنسبة 1.9%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع عند 2697 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر عند 2689 دولارًا وفق سعر الإغلاق الأسبوعي.

وأضاف، أن سعر الذهب العالمي سجل ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، كما تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية."

وأوضح "السعيد"، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة أثارت موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التضخم العالمي وتقليص مساحة المناورة أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى العالمى وتزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي دفع الذهب لتسجيل ارتفاع إيجابي خلال الأسبوع الماضى.

وأكد السعيد، أن الارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المشغولات في السوق المصرية والتي سجلت صعودًا ملحوظًا بأكثر من 1 % على مدار أسبوع لتتحرك الأسعار عند أعلى مستويات لها خلال 4 أسابيع في مصر حول 3800 جنيه لعيار 21.