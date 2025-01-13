شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد مدحت العدل.. أحدث طفرة بجمعية المؤلفين وكتب 35 عملا دراميا وسينمائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الموافق 13 يناير عيد ميلاد السيناريست الكبير د. مدحت العدل الذى دائمًا يعرف بـ"السبع صنايع والبخت مش ضايع" الكاتب مدحت العدل آخر المناصب التي أثبت نجاحه فيها هو قيادته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وأحداثه انتفاضة عالية الإنجازات أثناء هذه القيادة.

الدكتور مدحت العدل

في 13 يناير 1955 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ولد مدحت العدل وحصل على ماجستير طب أطفال من كلية الطب بقصر العيني بالقاهرة.



مدحت العدل

وقد عمل في الطب لمدة 11 عامًا، قبل أن ينتقل إلى الفن، الخطوة السينمائية الأولى كانت بأفلام المخرج خيري بشارة، وهو أحد مؤسسي جماعة السينما الجديدة التي أنعشت السينما المصرية فنياً منذ الثمانينيات، حيث شارك مدحت في كتابة حوار فيلمه آيس كريم في جليم (1992) كما ألف أغنياته التي قدمها عمرو دياب، ليحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا أعاد الأفلام الغنائية للخريطة السينمائية بالمصرية بعد غياب.

صدر لمدحت العدل ثلاثة دواوين شعرية هي رصيف نمرة خمسة (2014) والذي يضم جميع القصائد والأغنيات التي كتبها على مدار مشواره الفني، وديوان شبرا مصر (2017) والذي يتناول فيه حالة مصرية خالصة عبر مجموعة متنوعة من الشخصيات. أما أحدث دواوينه فجاء بعنوان فوضى المشاعر.