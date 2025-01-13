رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أحمد داود في مسلسل "الشرنقة"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:24 صباحاً - يواصل الفنان أحمد داود تصوير مشاهده في مسلسل "الشرنقة"، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، عبر إحدى المنصات الرقمية، والذي ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق.

حياته تتغير رأسًا على عقب

أبطال مسلسل "الشرنقة"

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عودة عمرو سمير عاطف بعد غياب

أعمال جديدة

علمت "الخليج 365" أن أحمد داود، سيظهر خلال أحداث، في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كلّ من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ومن المُقرر عرضه عبر منصة "واتش إت" خلال النصف الأول من شهر رمضان، فيما سيُعرض عبر إحدى القنوات الفضائية خلال النصف الثاني من الشهر الكريم.ويشهدعودة السيناريست عمرو سمير عاطف، إلى الدراما التلفزيونية بعد 4 سنوات تقريبًا، حيث كانت آخر أعماله الدرامية، مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي عُرض عام 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا معه في أكثر من مسلسل، أبرزها "رقم مجهول"، "الصياد"، "لعبة إبليس" و"كفر دلهاب"، كما تعاون مع الفنان طارق لطفي في مسلسلي "بعد البداية" و"شهادة ميلاد" حيث تتميز غالبية أعماله بالغموض والإثارة والتشويق.وفي سياقٍ آخر، ينتظرعرض مسلسله الجديد "كل سنة مرة" والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب، منهم أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، والمسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل والذي سبق وتعاون معه "داود" في مسلسل "زينهم" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور زينهم ""، الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونة فريقه.

كما ينافس في دور العرض حاليًا، بفيلم "الهوى سلطان" الذي نجح في تحقيق إيرادات مرتفعة على شباك التذاكر، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة كبيرة من جمهور السينما، والتي تدور في إطار إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد ‏كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، ‏وفدوى عابد.‏

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