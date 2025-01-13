شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية "هيجيلي موجوع".. تامر عاشور يجدد تعاونه مع عليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "هيجيلي موجوع" للمطرب تامر عاشور، والتي كتبها الشاعر عليم، وتخطت حاجز 193 مليون مشاهدة، يجدد تعاونه بأغنية ضمن الألبوم الجديد تحمل اسم "مكرهتوش"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهام دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.



تامر عاشور وعليم ومصطفى العسال وأحمد حسام وإلهام دهيمة



ويطرح النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" يوم 15 يناير الجارى على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

فمن الشعراء يتعاون مع: عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى.

ومن الملحنين: محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين: إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري، وأحمد حسام.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"الدنيا" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام"، ويحمل عددا من المفاجآت.