شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى وعثمان أبو لبن ومريم شريف يحضرون عرض فيلم بضع ساعات فى يوم ما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج عثمان أبو لبن والفنان محمد الشرنوبي بعرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وحضر العرض أيضا الفنانة مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنووايت.

فيلم بضع ساعات فى يوم ما ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى أُخذ عن الرواية، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما" بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضاً تجمع أحمد السعدنى ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشنوبى، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً هذا العام.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.



حضور عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما



جانب من الحضور



مريم شريف بطلة فيلم سنووايت



المخرج عثمان ابو لبن



المخرج عثمان ابو لبن ومحمد الشرنوبي