شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 270 سلة غذائية و270 حقيبة صحية في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 270 سلة غذائية و270 حقيبة صحية في قرية طورلاها بمدينة حارم في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1،620 فردا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

ويأتي ذلك في سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته.