اخبار السعوديه

توكلنا: حدثوا التطبيق

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شكرا لقرائتكم توكلنا: حدثوا التطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا توكلنا التطبيق الوطني الشامل إلى تحديث التطبيق ليسهل الوصول إلى الخدمات بكل سهولة.

وقال توكلنا عبر منصة إكس: التطبيق الوطني الشامل بتحديث جديد يسهل وصولك للخدمات.

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توكلنا يتيح نتائج الاختبار التحصيلي وهذه خطوات الاستعلام

 

تحديث الهوية في توكلنا

وفي شأن متصل وحول تحديث الهوية قالت خدمة المستفيدين في توكلنا: إن ذلك يتطلب ما يلي:

  • يجب أولًا استلام الهوية الوطنية
  • التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر
  • تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر
  • تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات
  • النقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية
  • تحديث البيانات أسفل الصفحة.
MO Nasa

MO Nasa

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