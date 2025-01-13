شكرا لقرائتكم توكلنا: حدثوا التطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا توكلنا التطبيق الوطني الشامل إلى تحديث التطبيق ليسهل الوصول إلى الخدمات بكل سهولة.

وقال توكلنا عبر منصة إكس: التطبيق الوطني الشامل بتحديث جديد يسهل وصولك للخدمات.

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تحديث الهوية في توكلنا

وفي شأن متصل وحول تحديث الهوية قالت خدمة المستفيدين في توكلنا: إن ذلك يتطلب ما يلي: