شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 37 باحثًا في المؤتمر الدولي الـ5 عن الإبل في الثقافة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي الخامس عن الإبل في الثقافة العربية، وتنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في قسم اللغة العربية وآدابها بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

ويأتي تحت عنوان الإبل في الثقافة العربية، برعاية رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله السلمان.

المؤتمر الدولي الـ5 عن الإبل في الثقافة العربية

وأكد رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور هاجد الحربي، أن المؤتمر يمثل احتفاء بالقيم الأصيلة والتراث العريق المرتبط بالإبل، ويعكس الاعتزاز بالهوية الثقافية والحضارية التي تُعد جزءًا أصيلًا من تاريخ المملكة وتراثها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي متماشية مع رؤية المملكة ألفين وثلاثين التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز العناصر الثقافية المتأصلة في المجتمع



وأضاف أمين المؤتمر الدكتور إبراهيم الفريح، أن المؤتمر يأتي استجابة لإعلان مجلس الوزراء تسمية عام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًا عامًا للإبل، بهدف تسليط الضوء على مكانتها الثقافية والحضارية ودورها في تشكيل الأدب العربي والفكر الإنساني.

ونوه بأن المؤتمر يشهد مشاركة 37 باحثًا وباحثة من دول مختلفة، يناقشون موضوعات متعددة تتعلق بالإبل في التراث الأدبي والثقافي.



الموروث الثقافي للإبل

وتشمل محاور المؤتمر مناقشة الموروث الثقافي المرتبط بالإبل بما في ذلك دراسة التراث الشعبي والآثار والنقوش والرسوم الصخرية، إضافة إلى مكانتها في اللغة والأدب، ودورها في تعزيز الهوية الثقافية والاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.



ويقام على هامش المؤتمر معرض توثيقي يشارك فيه عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة بهدف تقديم إنجازات ومبادرات متميزة تسلط الضوء على الإبل، ودورها الثقافي والحضاري ويتيح المعرض الفرصة للزوار للتفاعل المجتمعي، والتعرف على البرامج والمبادرات ذات الصلة.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الدراسات الأكاديمية حول الإبل والتعريف بأهميتها الثقافية والحضارية، ودورها في تشكيل الهوية الوطنية والتراث العربي بما يعكس رؤية المملكة في الحفاظ على الموروث الثقافي وترسيخ القيم الأصيلة.