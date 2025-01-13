شكرا لقرائتكم خبر عن عيون الجواء.. جراحة عاجلة تنقذ حياة سيدة ومواليدها الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

المواليد في صحة جيدة

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى عيون الجواء، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إنقاذ حياة سيدة سعودية تبلغ من العمر 31 عامًا، كانت تعاني نزيفًا حادًا قبل الولادة نتيجة انفصال المشيمة، خلال الأسبوع 32 من حملها بتوأم ثلاثي.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي المختص استقبل الحالة فور وصولها إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي.وجرى التعامل الطبي العاجل معها، ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية طارئة تحت إشراف استشاري النساء والولادة، واستشاري التخدير، واستشاري الأطفال حديثي الولادة.أشار تجمع القصيم الطبي إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية بمهارة، وأنقذ حياة الأم مع الحفاظ على سلامة الأجنة، الذين ولدوا بصحة جيدة، تراوحت أوزان المواليد الثلاثة بين 1.5 و1.6 كيلوجرام.وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور ولادتهم، ونقل الأطفال الثلاثة إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.ولفت إلى أن الأطفال غادروا المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم.