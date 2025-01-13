شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المكسيك: علاقاتنا مع أمريكا ستبقى قوية ولن نكون تابعين لها والان نبدء بالتفاصيل

ضغوط بشأن الهجرة غير المشروعة

إعادة تسمية خليج المكسيك

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في خطاب أمام حشود من أنصارها قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، أن بلادها لن تكون تابعة لجارتها الشمالية.وأوضحت شينباوم خلال خطابها في إحدى ساحات مكسيكو سيتي يوم الأحد، بمناسبة مرور أول 100 يوم على توليها المنصب، أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية، وأن الحوار سيظل الوسيلة السائدة، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.كما أشادت رئيسة المكسيك بالتعاون السابق بين ترامب وسلفها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي جرى تحديثها.وقالت شينباوم بشأن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة: "سنظل دائمًا مرفوعي الرأس، المكسيك دولة حرة مستقلة وذات سيادة، وكما قلت، نحن نتعاون وننسق، ولكننا لا نقبل أن نكون تابعين".ويمارس فريق ترامب ضغوطًا على المكسيك بشأن الهجرة وتدفقات البضائع غير المشروعة حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير الحالي، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية إذا لم تتخذ إجراءات.كما صرح الرئيس الأمريكي المنتخب الأسبوع الماضي برغبته في إعادة تسمية خليج المكسيك وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية "تسيطر عليه الكارتلات"، في إشارة إلى عصابات المخدرات، ما يزيد من حدة التوترات.كانت شينباوم اقترحت إعادة تسمية الولايات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة "أمريكا المكسيكية"، وذلك ردًا على اقتراح الرئيس ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.