ذكرت "القناة 12" الاسرائيلية إنّ "كبار مسؤولي إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أبلغوا إسرائيل أن ترامب يرغب بالهدوء في لبنان وسوريا للتفرغ للقضايا الداخلية".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: كبار مسؤولي إدارة ترامب أبلغوا إسرائيل أنه يرغب بالهدوء في لبنان وسوريا للتفرغ للقضايا الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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