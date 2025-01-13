الامارات | إغلاق 4 مطاعم ومنشأة لتجارة المواد الغذائية بأبوظبي خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إصدار قرارات إغلاق بحق أربعة مطاعم ومنشأة غذائية خلال العام الماضي 2024، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وتفصيلاً، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، وذلك من خلال تبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع.

وأرجعت الهيئة قرارات الإغلاق الإدارية بحق المطاعم والمنشأة الغذائية، إلى مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية وتكرار المخالفات عالية الخطورة التي تؤثر في سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤولي المطاعم والمنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فاعلة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، مشيرة إلى أن قرارات الإغلاق الإداري تستمر طالما وجدت أسبابها، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب الأوضاع واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط وإزالة أسباب المخالفة.

وشملت أسباب الإغلاق، بحسب بيانات الهيئة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عدم التزام القائمين عليها بنظافة المعدات (الثلاجات)، وعدم الالتزام بتوفير شهادات تدريب لمتداولي الغذاء، وعرض المواد الغذائية الجاهزة للتقديم في درجات حرارة غير مناسبة، فضلاً عن عدم الالتزام بنظافة الأرضيات والأرفف والأسطح الملامسة للغذاء، وعدم الالتزام بلبس الملابس الواقية (غطاء الرأس والقفازات) في منطقة التحضير.

كما تضمنت أسباب الإغلاق تدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم الاهتمام بنظافة المعدات والبرادات في منطقة التحضير وعدم الاهتمام بنظافة الأسقف والأرضيات في منطقة التحضير، وتفشي الحشرات، وتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتخزين المواد الغذائية المطبوخة والجاهزة للتقديم بحالة مكشوفة وغير محمية من مخاطر التعرض للتلوث، ما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

وشددت الهيئة على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال سلامة الغذاء لضمان حصول المستهلكين في أبوظبي على غذاء آمن وسليم يلبي احتياجاتهم الغذائية.

التفتيش الذكي

«الهيئة» ناشدت الجمهور بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية. من المصدر

أفادت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن تطبيق التفتيش الذكي، الذي أطلقته، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية «جي بي إس» لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، وإنجاز المهام الميدانية اليومية للتفتيش الغذائي، كما يتميز التطبيق بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً، وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة، وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق، بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

«أبوظبي للسلامة الغذائية»:

. جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها، تخضع للتفتيش الدوري للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.