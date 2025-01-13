فن ومشاهير

على الحجار والهلباوى وفرقة الحضرة أبرز حفلات الساقية فى يناير

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القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم الكبير على الحجار يحجز مكانه في حفلات ساقية عبد المنعم الصاوى في نهاية كل شهر، وفى شهر يناير يأتي يوم الأربعاء الموافق 29 يناير موعد حفلته التي ينتظرها جمهوره كل شهر، كما تطغى حفلات الإنشاد الدينى على النصف الثانى من حفلات الساقية حيث إن جمهور الساقية له موعد مع المنشد الشاب على الهلباوى فى حفل إنشاد دينى مميز يوم الجمعة الموافق 17 يناير.

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فريق الحضرة 

 

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على الحجار

 

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على الهلباوى

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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