شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار والهلباوى وفرقة الحضرة أبرز حفلات الساقية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم الكبير على الحجار يحجز مكانه في حفلات ساقية عبد المنعم الصاوى في نهاية كل شهر، وفى شهر يناير يأتي يوم الأربعاء الموافق 29 يناير موعد حفلته التي ينتظرها جمهوره كل شهر، كما تطغى حفلات الإنشاد الدينى على النصف الثانى من حفلات الساقية حيث إن جمهور الساقية له موعد مع المنشد الشاب على الهلباوى فى حفل إنشاد دينى مميز يوم الجمعة الموافق 17 يناير.

فريق الحضرة



على الحجار على الحجار

على الهلباوى