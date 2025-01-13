شكرا لقرائتكم خبر عن حكة الرقبة والحساسية والالتهابات فى الشتاء.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

حكة الرقبة في الشتاء من المشكلات المرضية الشائعة، ووفقا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هذه الحكة شائعة نتيجة الكثير من الأسباب، منها ارتداء الملابس الصوفية والملابس الصناعية، والملابس ذات الأصواف الثقيلة، مما يعزز الحكة ويثير الالتهابات والتورمات.

كثير من العوامل قد تزيد هذه المشكلة وفرص حدوثها منها جفاف الجلد؛ بسبب البرد الشديد في الشتاء، فضلا عن حالة الأوعية الدموية وعدم سريان الدورة الدموية، وارتداء الكثير من الملابس لدرجة الإصابة بالتعرق والتدفئة الزائدة، فضلا عن عوامل الحساسية: التي تزيد لدى البعض دون البعض الآخر وبعض أنواع الحساسية الخاصة بالملابس الصوفية والألياف الصناعية والمستحضرات الشخصية.

بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، الاكزيما الالتهابات الجلدية، التهاب الجلد التأتبي والالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية، كلها أسباب وعوامل للحكة أيضا الزائدة في الرقبة في الشتاء، وكذلك مرض التينيا الجلدى المتأصل والذى قد يزيد في هذا الفصل.

نصح التقرير بمجموعة من النصائح منها: