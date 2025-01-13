شكرا لمتابعة خبر عن محامية للسيدات: زوجك يجيبلك إذا تزوجتي مقولة خاطئة فلا ترفعين سقف أمنياتك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت المحامية ريم إبراهيم، السيدات إلى ضرورة خفض سقف توقعاتهن بشأن قدرة الرجال على تحقيق مطالبهن بعد الزواج.

وقالت ريم :”مقولة زوجك يجيب لك إذا تزوجتي مقولة خاطئة جداً، لأن الزوج ملزوم في الأكل والمشرب والملبس فقط”.

وتابع :” لا ترفعين سقف أمنياتك في النفقة المستمرة، الزوج ما معه مصباح علاء الدين عشان يحقق أمنياتك اللي أهلك ما حققوها”.

ولفتت إلى أن الزوج ملزم فقط بالنفقة الشرعية وهي المأكل والملبس والمشرب، مضيفة أن الزوج إذا وفر لزوجته الكماليات فسيكون خير وبركة، وإذا لم يستطع فليس ملزم بتوفير هذه الكالميات.

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