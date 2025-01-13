شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في المدينة المنورة والرياض والان نبدء بالتفاصيل

5 مخالفين في الرياض

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله 10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب،ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة 5000 ريال.حثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.و999 و996 في بقية مناطق المملكة.