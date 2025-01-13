شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الحربى تحيى حفلاً على المسرح الصغير في الأوبرا نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربى وفرقتها حفلًا فى الثامنة مساءً يوم 31 يناير الجارى، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهى العازفة التى التحقت بمعهد الكونسرفتوار فى السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت فى العزف على آلة الهارب عام 1999، وقدمت عدة حفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

واشتهرت ياسمين الحربي ببرنامج فني مميز يتضمن مجموعة من أروع أعمال عمالقة الفن التي أعيد صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب منهم عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، محمد فوزي، سعد عبد الوهاب، شادية، نجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد ان درست الاتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدات رحلتها علي الة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

وأسست فرقتها الموسيقية عام 2000، وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل علي اعادة صناعة الهارب ذات الاصول المصرية وفي بداية عام 2004 قدمت اول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار الة الهارب، قدمت العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرًا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت علي تقديم حفلات دورية لاهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الاقصر وأسوان.